Подмосковье 03 февраля 2023, 12:17 Астроном из Лобни рассказал о передвижении Зеленой кометы

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Впервые Зеленую комету заметили 2 марта 2022 года. Летом того же года ее можно было наблюдать через большие телескопы, а уже к зиме — с помощью любительских аппаратов.

«Перегелий, то есть максимальное приближение к Солнцу, комета прошла в 20-х числах января, а 2 февраля будет перегей — максимальное приближение к Земле», — пояснила член Московского астрономического клуба Евгения Шарова.

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Отмечается, что приближение кометы к Земле наблюдалось 50 тысяч лет назад. В конце января небесное тело можно было увидеть левее Полярной звезды, а 1–2 февраля оно перешло в созвездие Жираф. Астроном подчеркнул, что комету можно найти и с помощью созвездия Кассиопея. Для этого нужно соединить две крайние левые звезды этого созвездия и отложить такое же расстояние влево 3–3,5 раза.

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Комета все еще будет находиться вблизи созвездия Жираф 3 и 4 февраля, однако, постепенно начнет от него удаляться: 5 февраля увидеть небесное тело можно будет между Жирафом и Возничим, 6 февраля — справа вверху от самой яркой звезды Возничего, с 7 по 10 февраля — в районе этого же созвездия.

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