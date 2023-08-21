Подмосковье 21 августа 2023, 12:20 Ассоциацию председателей советов многоквартирных домов в Подмосковье возглавила Олеся Тыщенко Пресс-служба министерства территориальной политики МО

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Олесю Тыщенко избрали председателем координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Московской области. Об этом сообщили в министерстве территориальной политики региона.

Пост руководителя структуры покинула Юлия Белехова.

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«Олеся Валентиновна — медик с общим стажем 24 года, работает в „Территориальном центре медицины катастроф“, активный общественник с большим опытом руководства организаций в сфере ЖКХ, руководитель отделения Ассоциации председателей советов МКД Солнечногорска с февраля 2018 года», — уточнили в ведомстве.

Тыщенко получила награды муниципального и регионального уровня, является лауреатом премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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