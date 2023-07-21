Подмосковье 21 июля 2023, 23:08 Ассоциация глэмпингов включила Подмосковье в число лидеров по экотуризму в России Министерство культуры и туризма Московской области

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Входящая в Российский союз туриндустрии (РСТ) Ассоциация глэмпингов назвала Московскую область в числе регионов-лидеров экотуризма в России. Об сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

Сегодня на территории региона работают 58 глэмпингов, что составляет 14,36% от общего показателя по стране. Всего в России функционируют 404 баз отдыха с просторными шатрами, более половины из них встречают гостей круглый год.

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Среди подмосковных парков президент Ассоциации Жанна Кира выделила глэмпинг «Под небом» в Пушкино. Она отметила, что в этом году количество экотуристических баз в России увеличилось почти в полтора раза. На развитие сферы повлияла федеральная программа поддержки строительства модульных объектов размещения.

«Сейчас грант на глэмпинг можно получить в рамках федерального проекта „Развитие туристической инфраструктуры“ национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“. Глэмпинги — однозначно популярная тема в России. С помощью таких объектов довольно быстро можно решить проблему нехватки средств размещения с хорошим сервисом, прежде всего, в регионах, где быстро развивается активный туризм», — добавила эксперт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность парков. По его мнению, такие места для отдыха прогулок и занятий спортом очень востребованы у жителей.

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