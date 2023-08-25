Подмосковье 25 августа 2023, 09:49 Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья исполнилось 8 лет Мин ЖКХ

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Восемь лет назад в Подмосковье была создана Ассоциация председателей советов многоквартирных домов. Министр ЖКХ региона Антон Велиховский поздравил коллег с праздником и пожелал успехов в дальнейшей работе.

Ассоциация стала незаменимой в работе Министерства ЖКХ Подмосковья. С ее помощью у ведомства появилась возможность тесно взаимодействовать с жителями и оперативно реагировать на текущие проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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В течение восьми лет Ассоциация следит и дает независимую оценку работы офисов МосОблЕИРЦ, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, Фонда капитального ремонта.

«Поздравляю коллег с восьмилетием. Благодарю всех управдомов за их труд. Спасибо за ежедневный диалог, за ваше неравнодушие и время. Отдельно поздравляю Юлию Белехову, благодаря инициативе и ежедневной работе которой мы достигли заметных результатов. Желаю новому председатель координационного совета АПСМКД Олесе Тыщенко успехов и больших достижений», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что систему ЖКХ в регионе модернизируют к 2028 году.

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