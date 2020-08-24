Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья исполнилось 5 лет

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают наши областные управдома. В 2014 году состоялся Первый областной форум председателей советов домов „Управдом“, участие в котором приняли более полутора тысяч человек. Главный итог форума — губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал идею создания в Подмосковье Ассоциации председателей советов многоквартирных домов», — сказал Евгений Хромушин.

14 августа 2015 года было принято решение о государственной регистрации некоммерческой организации «Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области». Запись о некоммерческой организации была внесена в Единый госреестр юридических лиц 24 августа 2015 года.

«Дорогие наши управдома, я от всей души искренне поздравляю вас с вашим, можно так сказать, профессиональным праздником, мы много сделали вместе, много еще предстоит, и я уверен, что каждый из вас внес существенный вклад в развитие отрасли и сделал качество жизни человека лучше. Я желаю вам дальнейших успехов и процветания», — поздравил управляющих Евгений Хромушин.