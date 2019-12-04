Почему болит голова? Ответ на вопрос нашел аспирант университета «Дубна»

Аспирант университета «Дубна» Николай Федорук изучил состав воздуха и узнал причину головных болей жителей. Своим открытием он поделился с корреспондентом «360».

Для исследования аэроионного состава воздуха молодой ученый выбрал два района Дубны — Большую Волгу и Черную речку. В каждом — по 10 локаций. В итоге Большая Волга проиграла Черной речке по экологичности. Например, рядом с промзоной можно находиться не больше часа.

Источник фото: телеканал «360»

«Если человек будет долго здесь находиться, то при преобладании положительных заряженных частиц могут проявляться усталость, головные боли и так далее. То есть ухудшение самочувствия общего», — рассказал Федорук.

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Аспирант объяснил: есть отрицательные и положительные аэроионы. И те, и другие важны для живых организмов. Приятная свежесть после грозы — это отрицательные аэроионы. Их дефицит может вызвать переутомление и даже психические заболевания.

Источник фото: телеканал «360»

«Если человек будет много ходить вдоль дорог, на работе бывает в непроветриваемых помещениях или на промпредприятиях, то у него повышенная усталость, головные боли, и в целом все функции организма начнут работать медленно», — добавил аспирант.

Ученые доказали: если мало свежего воздуха, человек быстро устает и его начинает клонить в сон. Причина как раз в аэроионах. Не проветришь комнату — отрицательные ионы исчезнут. Но если просто открыть окно не помогает, то, например, на промплощадках, стоит задуматься об ионизаторах. Об этом говорил еще советский ученый Чижевский. Но вот о том, что и на улице могут быть проблемы с ионным составом воздуха, мало кто задумывался.

Источник фото: телеканал «360»

«В помещениях плохо проветриваемых у нас человек чувствует себя не очень хорошо. Там много положительно заряженных частиц. Чувствуется усталость. Люди думают, что выйдут на улицу и все кардинально изменится. Но на самом деле не все так гладко», — отметил Федорук.

Инициаторами такого проекта стали сотрудники Института физики земли. Николай подхватил тему и уже пять лет буквально живет ионами: развивает проект на базе университета «Дубна».

На кафедре также планируют изучить состав воздуха в других городах и регионах. Предполагают, что диагноз подтвердится в каждом населенном пункте. Жителям совет один — больше гулять в лесах. Есть рецепт лечения и для городов.

Источник фото: телеканал «360»

«Жители Дубны испытывают постоянный дефицит отрицательных аэроионов. Необходимо исследовать, принимать управляющие решение — устанавливать ионизирующие источники. Это могут быть фонтаны, парки, скверы. То есть природные или техногенные объекты», — подчеркнула Елена Архипова, доцент университета «Дубна».

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На работу Николая уже обратили внимание в правительстве региона. С этим проектом аспирант победил в номинации «Здоровый город» на ярмарке экологических проектов в Московской области. Сейчас на кафедре экологии планируют подготовить рекомендации для городской администрации и выйти с предложениями к руководству муниципалитета.