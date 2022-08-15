Асфальтобетонный завод построят в Ногинске к концу 2023 года

В Старой Купавне построят завод по производству асфальтобетонных смесей в рамках госпрограммы импортозамещения «Земля за 1 рубль». Об этом сообщила пресс-служба Минимущественных отношений Подмосковья.

«Сегодня в администрации Богородского округа ООО „ПК Партнер Нахабино“ подписали договор на аренду земельного участка площадью порядка одного гектара в Старой Купавне по госпрограмме импортозамещения „Земля за 1 рубль“, инициированной губернатором Подмосковья Андреем Юрьевичем Воробьевым. Здесь будет построен завод по производству асфальтобетонных смесей марок, аналогичных европейским», — сказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Планируется, что годовой объем производства составит 250 тысяч тонн асфальтобетона, а общая сумма инвестиций — около 400 миллионов рублей. На новом предприятии будет создано 30 рабочих мест.

Также на арендованной земле, помимо асфальтобетонного завода, планируют разместить битумохранилище, склады щебня, песка, минерального порошка, административно-производственный корпус, весовую и трансформаторную станции.

«Еще один инвестиционный проект по импортозамещению ориентирован на клиентов Московской области и Москвы. На территории Подмосковья активно идут дорожное строительство новых магистралей, реновация, ремонты существующих дорог. Новый завод по производству щебеночно-мастичного асфальтобетона позволит повысить качественные характеристики дорожных покрытий», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ввод объекта запланирован на четвертый квартал 2023 года, добавила Наталья Адигамова.

В Московской области по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках мер господдержки бизнеса действует программа льготной аренды земельных участков «Земля за 1 рубль». Получить земельный участок без торгов могут физические и юридические лица, являющиеся гражданами РФ. Землю предоставляют в течение 20 рабочих дней. Подать заявление можно на портале госуслуг Московской области.