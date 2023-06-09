Подмосковье 09 июня 2023, 21:46 Асфальтирование проездов в микрорайоне Миронцево в Солнечногорске закончат к 20 июня

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Работы по асфальтированию проездов в микрорайоне Миронцево в Солнечногорске планируют завершить к 20 июня. Мероприятия по комплексному благоустройству дворов квартала проводятся по поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Специалисты обновляют асфальтовое покрытие на тротуарах, устанавливают бордюры, организовывают новые парковочные места и устанавливают освещение. На основе пожеланий активных жителей в микрорайоне также обустроили комфортную тропу к школе. В ближайшее время рабочие приступят к установке губернаторской детской площадки.

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Всего в этом году в Подмосковье обновят порядка 30 дворовых территорий. В 10 из них работы проведут в рамках реализации программы по комплексному благоустройству.

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