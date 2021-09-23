Асфальт заменят вблизи девяти больниц и поликлиник в Пушкино

Асфальт, бордюры и пешеходные дорожки заменят на территориях девяти больниц и поликлиник в Пушкино. Как отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, перемены ощутят минимум 140 тысяч жителей.

Часть работ выполнили. Например, их завершили вблизи двух филиалов Московской областной больницы имени Розанова на Авиационной улице и улице 50 лет Комсомола.

Помимо асфальта, обновят бортовой камень и отремонтируют пешеходные дорожки Алексей Гержик.

Покрытие отремонтировали и у подстанции скорой помощи на улице Грибоедова.

Работы продолжаются вблизи филиалов Московской областной больницы имени Розанова в Лесном — на улице Советской, на территории санатория «Пушкино», в микрорайонах Клязьма и Мамонтовка.