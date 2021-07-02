Асфальт заменили на 770 км подмосковных дорог

В Московской области уже отремонтировали 50% дорог от плана на этот год. Рабочие заменили асфальт на 770 километрах дорог. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В Московской области выполнили 50% от плана по ремонту дорог на год. Уже заменили асфальт на 770 километрах. Свыше 360 километров дорог отремонтировали по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

«В этом ремонтном сезоне мы достигли рекордных темпов дорожных работ. На сегодняшний день отремонтировали более половины дорог от основной программы ремонта», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он отметил, что ремонт сейчас продолжается более чем на 350 дорогах. Лучшие результаты показали Балашиха, где отремонтировали 89% дорог от плана, Ленинский округ — 69%, Люберцы — 95%, Красногорск — 60%, Богородский округ — более 40%, Шаховская — 37% дорог от плана ремонта.

По проекту «Безопасные качественные дороги» в Красногорске отремонтировали участок Ильинского шоссе от круговой развязки с трассы М-9 «Балтия» до развязки с Волоколамским шоссе общей протяженность два километра. Каждый день этот участок проезжают более 30 тысяч машин. Дорога является проездом к станции МЦД — 2 Павшино и выездом в сторону Москвы для нескольких районов Красногорска.

В Люберцах обновили участок Зенинского шоссе от деревни Марусино до круговой развязки с Косинским шоссе. Новый асфальт появился почти на 1,5 километра. За ремонт этой дороги на портале «Добродел» проголосовали более 80 человек.

В Богородском округе отремонтировали улицу 1-я Ильича в Ногинске. Новый асфальт положили от садового товарищества «Клубничка» до площади Ленина. Ремонт дороги помог местным жителям и дачникам избавиться от пробок. Проезд стал комфортнее для 40 тысяч автомобилистов.

В рамках президентского проекта отремонтировали еще четыре участка в Ленинском округе. Их общая протяженность составила более 12 километров. Свыше семи километров асфальта заменили на автодороге «М-2 „Крым“ — Федюково» от улицы Строителей в деревне Федюково до поселка Бутово.

До конца ремонтного сезона в Подмосковье обновят еще больше 1,6 тысячи участков дорог протяженностью свыше полутора тысячи километров. Из общего числа 185 участков отремонтируют по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».