Асфальт поменяли на территории 32 медучреждений Подмосковья
Треть территорий медицинских организаций Подмосковья уже отремонтировали. Почти 90 тысяч квадратных метров нового асфальта уложили на территориях 32 учреждений.
«В настоящее время работы по укладке асфальта завершены в 22 муниципалитетах, на 32 объектах, что составляет порядка 35% от общей программы ремонта территорий больниц и поликлиник», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Новый асфальт появился на территориях медицинских учреждений в Электроуглях, Долгопрудном, Ликино-Дулеве, Луховицах, Видном, в поселке Новосиньково и селе Орудьево Дмитровского округа, деревне Осташково городского округа Мытищи, Лосино-Петровском, Королеве, Одинцове, Подольске, Щелкове.
Ремонтные работы на территориях медицинских учреждений проводят в Подмосковье уже третий год. Новое покрытие укладывают, чтобы повысить комфорт населения и уровень доступности для маломобильных групп граждан.
За последние два года в регионе отремонтировали территории почти 160 медицинских организаций.