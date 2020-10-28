Асфальт поменяли на территории 32 медучреждений Подмосковья

В Подмосковье в этом году отремонтируют территории 70 медицинских организаций. Асфальт поменяли уже 32 учреждения. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Треть территорий медицинских организаций Подмосковья уже отремонтировали. Почти 90 тысяч квадратных метров нового асфальта уложили на территориях 32 учреждений.

«В настоящее время работы по укладке асфальта завершены в 22 муниципалитетах, на 32 объектах, что составляет порядка 35% от общей программы ремонта территорий больниц и поликлиник», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Новый асфальт появился на территориях медицинских учреждений в Электроуглях, Долгопрудном, Ликино-Дулеве, Луховицах, Видном, в поселке Новосиньково и селе Орудьево Дмитровского округа, деревне Осташково городского округа Мытищи, Лосино-Петровском, Королеве, Одинцове, Подольске, Щелкове.

Ремонтные работы на территориях медицинских учреждений проводят в Подмосковье уже третий год. Новое покрытие укладывают, чтобы повысить комфорт населения и уровень доступности для маломобильных групп граждан.

За последние два года в регионе отремонтировали территории почти 160 медицинских организаций.