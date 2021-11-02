Асфальт и разметку обновили еще на 8 участках дорог в Черноголовке

Еще 10,5 километра дорог отремонтировали в Черноголовке. Там заменили асфальт, укрепили обочины, а где-то обновили разметку. Работы коснулись восьми участков. Два улучшили по проекту президента «Безопасные качественные дороги».

Изменения почувствуют минимум 32 тысячи местных жителей. Это отметили в Минтрансе Подмосковья.

По президентскому проекту отремонтировали два участка. Их протяженность составляет 8,8 километра.

Ремонт провели на дороге Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест. В состав нее входят Щелковское шоссе и Полевая улица.

По этой дороге водители добираются к центру города от А-107 и ЦКАД. Более 40 тысяч машин проезжает там каждый день.

Отремонтировали и дорогу Щелково — Фряново — Аксеново — Беседы — Ботово. Там работу выполнили от пересечения с центральной улицей в Ботове до деревни Беседы.

Кроме того, в Черноголовке завершился ремонт нескольких муниципальных дорог.

Жители региона могут оценить качество ремонта на портале «Добродел» по ссылке.