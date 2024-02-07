Подмосковье 07 февраля 2024, 15:45 Артисты театра и кино провели мастер-классы для юных актеров из Ступина Детский музыкальный театр "Браво", ДШИ г. Ступино

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Артисты театра и кино провели мастер-классы для юных актеров ступинского музыкального театра «Браво» детской школы искусств. Ребята прошли тренинги по театральной практике.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, для детей провели три пары углубленных занятий по актерскому мастерству, сценической речи и сценической пластике.

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С ребятами занимались актриса театра и кино, педагог актерского мастерства и сценической речи Дарья Турова, актер театра и кино, педагог сценической речи и актерского мастерства Алексей Русол, а также актер театра и кино, пластограф Илья Подчезерцев.

Юным актерам показали упражнения для развития речи, улучшения пластичности, раскрепощения и снятия телесных зажимов. После завершения мастер-классов ребята получили сертификаты о прохождении тренингов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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