Артисты, политики и священник сыграли в футбол с профессионалами на дружеском чемпионате в Химках

В Химках прошел дружеский футбольный чемпионат «Звезда России». На поле вышли актеры, политики, спортсмены и священник. А вот играли они против профессиональных футболистов.

На дружеской игре в Химках собрались звездные любители футбола и профессиональные игроки. В одной команде оказались знаменитые футболисты Дмитрий Булыкин и Олег Корнаухов. Против них играли прыгун с трамплина Эдуард Субоч, боксер Григорий Дрозд, солист группы Uma2rman и другие.

Состав команд формировали организаторы. Об этом в своих социальных сетях до начала матча рассказал звезда сериала «Кадетство» и участник чемпионата Аристарх Венес.

«Для меня большая честь играть с этими людьми. Здесь и продюсеры, и люди спорта — Григорий Дрозд, Сергей Горелов, отец Василий. Думаю, будет большой футбольный праздник. Хотелось бы, чтобы никто не спекся под этим палящим московским солнцем», — отметил Аристарх Венес, актер.

Дружеский матч устроила общественная организация «Звезда России». Спортивным мероприятием решили отметить государственный праздник День России и поддержать наших футболистов на Евро.

Участники команд, несмотря на то, что познакомились совсем недавно, сразу сыгрались. Тем более каждый из них любит спорт и регулярно им занимается. Настоятель храма преподобного Сергия Радонежского отец Василий рассказал, что как минимум пару раз в неделю меняет рясу на футбольную форму.

«Не только в турнирах принимаем участие, сами турниры проводим в рамках храма, среди прихода и друзей. Всегда собираемся на футбольном поле с друзьями, с такими же священниками и теми людьми, что здесь играют», — пояснил Василий Биксей, настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского.

Трибуны были пусты, болельщики — родные и друзья игроков — расположились прямо у поля. За Эдуарда Субоча болел его белый шпиц, и, кажется, пес принес удачу: олимпиец забил первый гол. Но к середине тайма счет сравнял мастер спорта Дмитрий Булыкин. А к концу получаса любители уступили профессионалам.

Во втором тайме счет практически сравняли. Исход игры определили все-таки профессиональные футболисты — Дмитрий Булыкин, Александр Аксенов. Матч закончился со счетом 8:8. Памятную медаль получил каждый игрок, а Эдуард Субоч забрал сразу две — как лучший бомбардир и как владелец самого активного пса-болельщика.