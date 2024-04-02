Подмосковье 02 апреля 2024, 22:19 Артисты из Петербурга выступили в областном детском онкодиспансере в Балашихе Московский областной онкологический диспансер

Читать 360tv в

Артисты шоу магии и иллюзии из Санкт-Петербурга выступили перед пациентам детского отделения Московского областного онкологического диспансера в Балашихе. Спектакль приурочили ко Дню смеха.

По словам директора шоу Анны Мошниковой, артисты очень хотели подарить маленьким пациентам настоящий праздник, ведь они проходят сложное лечение и не покидают стены медицинского учреждения.

Реклама

«В нашем шоу мы не только показали мир магии, но и раскрыли некоторые секреты наших фокусов», — рассказала Мошникова.

Представление фокусников детям очень понравилось, а на прощание они поблагодарили артистов и сделали с ними совместные фото.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».