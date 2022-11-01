Артисты из Одинцова показали спектакль детям из ЛНР и ДНР | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 22:49 Артисты из Одинцова показали спектакль детям из ЛНР и ДНР

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Актеры театра «Крылья» из Одинцова в течение двух месяцев показывали спектакли для детей из Донецкой и Луганской Народных Республик. Выступления проходили в пунктах временного размещения. За время гастролей труппа выступила в шести городах Подмосковья.

Благотворительная акция «Za Мир» стартовала в сентябре. В течение двух месяцев актеры Молодежного театра «Крылья» радовали маленьких зрителей музыкальной постановкой «Золушка».

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«Эти поездки очень важны для нас. Это большая честь для нашего театра. Так мы можем выразить свою гражданскую позицию и поддержать людей, которые оказались в такой ситуации», — рассказал актер Молодежного театра «Крылья» Михаил Ильин.

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Сценические условия были разные –артисты выступали как в Домах культуры, так и в обычных физкультурных залах. Но это не помешало юным зрителям искренне переживать за судьбу любимых героев. После каждого выступления актеров ждали бурные овации и восторженные отзывы.

За время гастролей труппа театра выступила в шести городах Подмосковья.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что школы Подмосковья приняли 88 детей из Белгородской области, приехавших из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.