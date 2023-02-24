Подмосковье 24 февраля 2023, 18:11 Артисты из Краснознаменска спели в госпитале имени Бурденко для бойцов СВО

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Артисты клуба военно-патриотической песни «Катюша» из Краснознаменска выступили для бойцов, которые получили ранения в зоне СВО и проходят лечение и реабилитацию в госпитале имени академика Бурденко. Для них прозвучало более 60 песен.

«Пели военно-патриотические, казачьи песни, репертуар группы „Любэ“, а также свои авторские песни», — сообщил руководитель клуба Константин Солдатов.

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Артисты не только пели, но просто разговаривали с бойцами и подбадривали их.

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За период СВО клуб военно-патриотической песни «Катюша» провел более 50 концертов. Участники коллектива выступали на передовой в ДНР и Запорожской области, в госпиталях для военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию, а также для гражданского населения.

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