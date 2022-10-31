Артисты из Истры выступили в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 15:05 Артисты из Истры выступили в Солнечногорске

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Октябрьская часть проекта Министерства культуры и туризма Московской области «Подмосковный АРТ-визит» завершилась концертом в Солнечногорске. 30 октября на сцене ДК «Выстрел» выступили артисты из Истры.

Народный ансамбль песни и танца «Истра» имени Ширшова исполнил для солнечногорских соседей народные песни, произведения советских и современных композиторов в авторских обработках и аранжировках.

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В проекте «Подмосковный АРТ-визит», который реализуется с марта по декабрь 2022 года, участвуют десять городских округов. Артисты гастролируют по региону и знакомят публику со своим творчеством. Зрители же получают возможность оценить уровень мастерства солистов, танцоров и музыкантов из соседних городов, никуда не выезжая. В октябре в рамках проекта концерты прошли в семи городских округах.

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