Артисты «Геликон-оперы» устроят перформанс на Ленинградском вокзале в честь фестиваля Чайковского

Музыкальный перформанс в честь фестиваля П. И. Чайковского устроят на Ленинградском вокзале артисты «Геликон-оперы» 29 июня. Участники молодежной программы оперных певцов и артисты хора театра исполнят сочинения П. И. Чайковского. Концерт в честь открытия фестиваля начнется в 19 часов, сообщили в пресс-службе Минкультуры Подмосковья.

Специально для этого события на Ленинградском вокзале в течение двух часов будет представлена эксклюзивная выставка одного экспоната из фондов музея П. И. Чайковского в Клину. Им станет уникальная перочистка в виде кабана. Она впервые покинет стены музея, чтобы ее смогли лицезреть сотни путешественников, отправляющихся в дорогу с Ленинградского вокзала.

«Кабан стал верным другом, свидетелем рождения многих сочинений, событий жизни и личных переживаний композитора», — рассказал художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман.

О том, что ждет зрителей на фестивале, какие звезды приедут в Клин и чем они порадуют жителей Подмосковья, после концерта 29 июня расскажут народный артист СССР Юрий Башмет и народный артист России Дмитрий Бертман.

Подготовка к Международному фестивалю искусств П. И. Чайковского идет в непростое время. Мы относимся к его организации с полной ответственностью. Опыт фестиваля прошлого года, когда мы первые в стране в условиях локдауна провели openair-фестиваль Чайковского в Клину, показал, что наши зрители готовы соблюдать беспрецедентные меры безопасности. И в этом году мы обязательно их применим снова Елена Харламова министр культуры Московской области

Клин примет гостей Международного фестиваля искусств Чайковского с 1 по 11 июля. Он будет проходить уже в седьмой раз.