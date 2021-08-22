Артисты «Геликон-оперы» стали участниками фестиваля «Русская опера у стен монастыря» в Подмосковье

Постановку оперы Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении артистов театра «Геликон-опера» смогли бесплатно посмотреть жители городского округа Серпухов в минувшую субботу, 21 августа. Выступление прошло в рамках третьего фестиваля «Русская опера у стен монастыря», который проводят при поддержке губернатора Московской области.

Как уточнила пресс-служба главы региона, это было только первое выступление легендарного театра. Второе пройдет в следующую субботу, 28 августа, в Дмитровском городском округе, около Успенского собора. На следующий день артисты приедут в Сергиево-Посадский городской округ, чтобы выступить около Сергиевой лавры. Начало концертов в 18:00.

Министр культуры Московской области Елена Харламова отметила, что лучшие в мире музыка, литература и живопись должны быть доступны всем.

«А если лучшая музыка звучит у стен древнего монастыря, она обретает не только неповторимую акустику, но и новые смыслы. „Русская опера у стен монастыря“ — это уникальный проект не только для Московской области, но и для всей страны», — заявила министр.

Елена Харламова поблагодарила руководителя театра «Геликон-опера» Дмитрия Бертмана и весь коллектив за многолетнюю дружбу, особое отношение к Московской области и за то, что они всегда готовы показать лучшие образцы классического искусства.

«Евгений Онегин» в постановке Дмитрия Бертмана с огромным успехом приняли зрители не только России, но и Франции, Испании, Австрии, Израиля и Польши. Режиссер отметил, что для каждого постановщика опера Чайковского — это квинтэссенция русской музыки и русского духа.

«Неудивительно, что в мире существует огромное количество постановок „Евгения Онегина“. Я также не один раз ставил этот удивительный спектакль, во многих странах, и даже на разных континентах, но в этой музыке столько всего, что, пожалуй, хватит на тысячу версий!» — сказал Дмитрий Бертман.

Театр «Геликон-опера» — постоянный партнер фестиваля «Русская опера у стен монастыря». Зрителями стали более 20 тысяч жителей Коломны, Дмитрова и Серпухова. Для собравшихся артисты исполнили не только «Евгения Онегина», но и другие шедевры русских композиторов: арии из опер «Борис Годунов» Мусоргского, «Царская невеста» Римского-Корсакова, «Алеко» Рахманинова, «Мазепа» Чайковского.