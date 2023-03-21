Подмосковье 21 марта 2023, 10:46 Артисты 20 театров покажут спектакли на фестивале «Мелиховская весна» в Подмосковье

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Гости фестиваля «Мелиховская весна» в музее-заповеднике Чехова увидят спектакли 20 театров России. На нем также покажут постановку на языке жестов. Мероприятие пройдет с 19 по 28 мая. Об этом сообщили в Минкультуры Подмосковья.

Постановки покажут театры Москвы, Санкт-Петербурга, Воркуты, Нижнего Новгорода, Севастополя, Владимира и других городов. Художественным руководителем фестиваля в этом году стал Константин Хабенский.

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«Чехов — знаковая фигура для Московского Художественного театра и вместе с тем постоянная связующая нить нашего театра и музея-заповедника „Мелихово“. В Мелихове была написана чеховская „Чайка“, на сцене художественного театра она взмыла к недосягаемым высотам, перевернув впоследствии каноны и традиции всего мирового драматического театра», — отметил он.

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Зрителей ждет новая открытая сцена с увеличенным залом на поляне «Крыжовник». Также постановки покажут в Театральной избе и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра. Помимо спектаклей по мотивам чеховских рассказов, гости увидят представления по произведениям Островского в честь его 200-летия.

«Мелиховскому фестивалю 23 года. Он начинался с театральных встреч и перерос в большой театральный смотр, где можно увидеть разного Чехова — традиционного и авангардного, камерного и монументального, лирического, трагического, комического, но всегда современного», — отметила генеральный директор музея Анастасия Журавлева.

Специальным мероприятием фестиваля станет спектакль «Медведь. Чехов. Предложение» на языке жестов. Его представят студенты театрального факультета Российской Государственной специализированной академии искусств из Москвы. Также 27 мая пройдет концертная программа известного пианиста Алексея Гориболя.

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