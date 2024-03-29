Подмосковье 29 марта 2024, 15:42 Артистам «Камерной сцены» в Лобне вручили благодарственные письма в честь Международного дня театра Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В Лобне отпраздновали Международный день театра. Первый заместитель главы городского округа Вадим Лебедев поздравил артистов и остальных сотрудников «Камерной сцены» и вручил им цветы и благодарственные письма от имени администрации.

Театр «Камерная сцена» на протяжении многих лет является одним из ведущих культурных учреждений Лобни, регулярно входя в список лучших областных театров. В прошлом году коллектив отметил знаменательную дату — 30-летие со дня основания.

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«Мы гордимся богатой историей театрального искусства Лобни. Благодарю деятелей культуры за талант, творческий подход к любым задачам, ежедневный труд, преданность и любовь к театру», — отметил первый заместитель главы городского округа Вадим Лебедев.

Напомним, что театр «Камерная сцена» расположен по адресу: Букинское шоссе, 31.

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