Подмосковье 28 декабря 2023, 15:52 Артист Сергей Куприк принял участие в акции «Елка желаний» в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Житель Солнечногорска и заслуженный артист России Сергей Куприк присоединился ко всероссийской акции «Елка желаний». К Новому году он исполнит желания трех детей.

Сергей Куприк вручит конструкторы «Лего» двум 9-летним мальчикам и подготовит подарок для годовалой девочки.

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«Эта потрясающая и добрая акция, которую запустил наш президент Владимир Путин в 2018 году. Я не первый год принимаю в ней участие. В этом году исполню сокровенные желания трех детишек из Солнечногорска», — отметил Сергей Куприк.

Всероссийскую акцию в Солнечногорске уже поддержали глава городского округа Константин Михальков и его заместители, председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, представители Общественной палаты, начальники территориальных управлений и предприниматели.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что исполнит мечты трех детей из Подмосковья.

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