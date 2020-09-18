Артист балета из подмосковного театра получил почетное звание «Заслуженный»
«Почетный знак Дмитрию вручила министр культуры России Ольга Любимова в Бетховенском зале Большого театра», — сообщил официальный сайт Министерства культуры Московской области.
Котермин будет солировать в спектакле «Лебединое озеро» на большой сцене Губернского театра в день открытия сезона — 30 сентября.
Артист балета Дмитрий Котермин родился 20 сентября 1984 года в Казани. В 2003 году окончил Казанское государственное хореографическое училище. За год до выпуска начал служить в труппе Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.
Солистом театра «Русский балет» он стал в 2005 году. В 2010-м Котермин получил специальный приз имени Мариуса Петипа «За чистоту классического танца» на международном конкурсе «Арабеск-2010». Через шесть лет ему присвоили звание «Заслуженный артист Московской области».