Артист балета из подмосковного театра получил почетное звание «Заслуженный»

Артист Московского областного государственного театра балета «Русский балет» Дмитрий Котермин получил высокое звание «Заслуженный артист РФ». Почетный знак ему вручила министр культуры России Ольга Любимова.

«Почетный знак Дмитрию вручила министр культуры России Ольга Любимова в Бетховенском зале Большого театра», — сообщил официальный сайт Министерства культуры Московской области.

Источник фото: пресс-служба Министерства культуры Московской области

Котермин будет солировать в спектакле «Лебединое озеро» на большой сцене Губернского театра в день открытия сезона — 30 сентября.

Артист балета Дмитрий Котермин родился 20 сентября 1984 года в Казани. В 2003 году окончил Казанское государственное хореографическое училище. За год до выпуска начал служить в труппе Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Солистом театра «Русский балет» он стал в 2005 году. В 2010-м Котермин получил специальный приз имени Мариуса Петипа «За чистоту классического танца» на международном конкурсе «Арабеск-2010». Через шесть лет ему присвоили звание «Заслуженный артист Московской области».