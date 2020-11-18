Артемий Тихомиров из Электростали стал суперфиналистом конкурса «Большая перемена»

Семейный архив и стихи Ольги Берггольц стали для девятиклассника из Электростали Артемия Тихомирова источником вдохновения. Он написал рассказ — и победил в федеральном конкурсе «Большая перемена».

Источник фото: телеканал «360»

К поэтессе Ольга Берггольц в семье начинающего писателя — особое отношение. Именно она — автор крылатой фразы: «Никто не забыт — ничто не забыто». Емкая формула памяти родилась в осажденном немцами Ленинграде. Стала лозунгом и для семьи Артемия Тихомирова — его прадедушка и прабабушка пережили блокаду.

«Ольга Берггольц была героем, можно так сказать, для всех ленинградцев. Потому что она, если что, могла подсказать, еще где-то помочь. Был даже такой случай, когда у нее сосед потерял талон на питание, но она ему свой отдала. Хотя на тот момент это было равносильно смерти», — делится Артемий Тихомиров.

Источник фото: телеканал «360»

Свою работу ученик электростальской гимназии № 9 отправил на всероссийский конкурс «Большая перемена» — и победил.

«Очень, очень много друзей. Очень много возможностей мне дал конкурс», — говорит Артемий.

Источник фото: телеканал «360»

К этой победе Артемий шел больше полугода — с начала апреля он постепенно проходил этапы конкурса. Помогали все — учителя, и даже младший брат Даниил. А больше всего обрадовалась, кажется, мама.

«Такая радость. И какое-то облегчение, что все, подошел и взял финал. У нас была своеобразная сложность у ребенка. Мы очень часто выходим в финалы, но мы ни один не взяли. И здесь берет суперприз. Даже гордость какая-то», — поделилась мама Артемия Вера Тихомирова.

Источник фото: телеканал «360»

Поболеть за Артемия мог любой ученик гимназии — финал транслировали в интернете, как и встречу участников «Большой перемены» с артистами и даже с президентом страны Владимиром Путиным.

«Каждый ребенок в чем-то талантлив и в чем-то способности проявляются. У Артемия он ярко выражается в писательском деле, в литературе. Здесь ему равных нет. Это его конек», — отметила классный руководитель Артемия Тихомирова Татьяна Нека.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в финал конкурса прошли трое ребят из Электростали — Михаил Холодов из школы № 22, Диана Тынчерова из лицея № 14, но только Артемию посчастливилось выйти в суперфинал и получить главный приз среди учащихся 9–10 классов — 200 тысяч рублей.

Конкурс «Большая перемена» планируют проводить каждый год. Новый сезон начнется 28 марта 2021 года. К участию приглашаются не только старшеклассники, но и ученики 5-7 классов. Добавятся новые образовательные направления и форматы. Артемий Тихомиров планирует вновь принять участие в конкурсе.