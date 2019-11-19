Уникальные артефакты XVI века представили в музее Новоиерусалимского монастыря

В музее Новоиерусалимского монастыря в открытом хранении представили уникальные артефакты XVI века. Посетители могут ознакомиться с ними без защитных витрин.

Недавно коллекция экспонатов в музее пополнилась 10 тысячами артефактов. Особенно специалисты выделяют керамическую мозаику — самую крупную находку, сохранившую рельефные изображения и яркий цвет.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне кажется, что демонстрация археологических находок в открытом хранении коллекции археологической, которую все видели, которую мы открываем — это такой институт. Они не вынесены за пределы монастыря, где они были найдены, они ярко воздействуют на тех, кто приходит в Новоиерусалимский монастырь и посещает музей, раскрывая через свою сущность материальную историю монастыря», — поделилась Светлана Баранова, доктор исторических наук.

Источник фото: телеканал «360»

Трогать экспонаты не разрешается — чтобы не повредить реликвии. Но можно рассмотреть каждый артефакт на близком расстоянии. Открытое хранение позволяет специалистам исследовать их прямо на месте, не занимаясь при этом долгими поисками в хранилищах.

Источник фото: телеканал «360»

Раскопки в Новоиерусалимском монастыре закончились еще в 2017 году, но полной музейная выставка стала только сейчас. Археологическая коллекция насчитывает более 10 тысяч предметов. Особенно ценят керамические образцы: они могут раскрыть секрет наилучшего химического состава материала и особенности технологий строительства позднего средневековья. Самое главное, артефакты хранят ответ на вопрос: как именно четыре века назад строили Новоиерусалимский монастырь.