Подмосковье 07 января 2024, 11:10 Артамонов продолжил лично информировать жителей Климовска о ситуации с подачей тепла

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Глава Подольска Григорий Артамонов продолжил лично информировать жителей Климовска о ситуации с восстановлением подачи тепла в дома. Во время поквартирного обхода он рассказывает о ходе работ, а также работе ПВР, где можно получить горячее питание и отдохнуть.

«Задвижку меняем, соответственно, где-то через часа полтора-два закончим замену и начнем подавать ресурс. Прогреется, наверное, к обеду только», — сообщил Артамонов во время беседы с одним из местных жителей.

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Глава городского округа добавил, что сейчас на базе Дворца спорта «Юность» организовали пункт временного пребывания, там можно получить горячее питание и отдохнуть.

«Если есть возможность и желание, пожалуйста, приходите», — попросил он.

Также Артамонов обратил внимание, что при прорыве труб или батарей в квартире все бесплатно заменят, сообщить о таких случаях можно в управляющую компанию, также работает горячая линия.

Ситуацию в Климовске лично контролирует губернатор Московской области Андрей Воробьев. В воскресенье, 7 января, он сообщил, что обратился в СК с просьбой выйти с ходатайством в суд о передаче котельной в Климовске в эксплуатацию муниципальному предприятию.

Воробьев подчеркнул, что получить в эксплуатацию котельную крайне важно, а обращения к собственнику результата не дали.

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