Территория свободного творчества. Арт-пространство «Восход» открыли в Черноголовке

Арт-пространство «Восход» — это не только место для творчества. Здесь будут проводить лекции, мастер-классы. Поработать вместе с друзьями можно в коворкинге. Это зал с бесплатным интернетом и розетками для зарядки техники. Подобные кластеры очень распространены в столице. Теперь такой открылся в Черноголовке. Впервые в России — на бюджетные деньги.

По словам директора арт-пространства, Ольги Винокуровой, концепцию разрабатывали в течение трех лет.

«Мы изучали наш культурный код, изучали потребность молодежи. Создали опрос, который показал, что молодежь уезжает из города. Им некуда пойти, проще уехать в Москву. Им нужно пространство, где они могут встретиться с друзьями, где они могут научиться чему-то новому. Это будет абсолютно новый формат», — рассказала Ольга Винокурова.

Источник фото: телеканал «360»

Антон Бирковский — один из тех, кто создавал это арт-пространство. Фотографировал, снимал видео о работе ребят. «Восход» для Антона — территория свободного творчества. Здесь ждут талантливую, инициативную молодежь города. Управляют площадкой их ровесники. Средний возраст сотрудников — 25 лет.

«Уникальность, как я вижу, этого места в том, что здесь люди, которые умеют организовывать мероприятия. Здесь действительно будет интересно», — отметил житель Черноголовки Антон Бирковский.

Источник фото: телеканал «360»

«Восход» начал работу с образовательной программы «Меняем город к лучшему». Каждую субботу до конца марта здесь будут проходить лекции по урбанистике. Специалисты расскажут, как делать совместные проекты, выстраивая диалог общества и власти.

Арт-пространство открыто на месте старого магазина. Его общая площадь — 330 квадратных метров. Это примерно, как шесть двухкомнатных квартир. Администрация частично финансировала проект и предоставила помещение.

«Новое арт-пространство должно стать тем местом, где собираются люди от 15 до 25 лет, где им будет интересно и комфортно. Также это будет местом для проведения небольших городских мероприятий Важно, что здесь современная атмосфера, достойный интерьер, место, которое полностью соответствует всем требованиям», — сказал глава городского округа Черноголовка Олег Егоров.

Источник фото: телеканал «360»

Залы будут открываться постепенно. Скоро появится и кафе. График работы «Восхода»: по будням с 10 утра и до 8 вечера, по выходным — на час позже. Полноценно площадка запустится уже в марте.