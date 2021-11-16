Арт-проект в честь годовщины запуска «Бурана» показали в Звездном Городке

Художники Эльдар Асанов и Настя Миро представили digital арт-проект «Буран: Генетическая память альтернативного будущего» в Звездном Городке. Мероприятие приурочено к 33-летию с момента единственного запуска корабля «Буран».

«На самом деле, основные проекты, которыми я занимаюсь, это изучение космической программы „Энергия — Буран“. И это лишь веха новой медиа, которую я использую в своем творчестве. В основном это картины и видео снимаю про „Буран“», — рассказала соавтор проекта Настя Миро.

Летчик-испытатель первого класса Алексей Бородай внес большой вклад в программу многоразовой транспортной космической системы. Ему посчастливилось испытывать «Буран». В честь годовщины он поделился своими воспоминаниями.

«Все было предсказуемо. Ни с чем таким необычным я не столкнулся. Обыкновенный очередной тип самолета. А я и не считал, сколько у меня типов самолетов освоено, поэтому я подходил к нему — никакого волнения. Любопытство просто», — вспомнил Бородай.

Первый и единственный свой полет «Буран» осуществил 15 ноября 1988 года.

«Это безумно важно помнить всему миру, так как до сих пор нет аналогов данному аппарату. Ни для кого не секрет и, к сожалению, до сих пор нам это не воссоздать по понятным причинам. Так как много стран в этом было задействовано», — заявил заместитель главы городского округа Звездный Городок Алексей Викторенко.

Он назвал запуск «Бурана» величайшим событием.