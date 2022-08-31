Арт-объекты появятся на фасадах зданий в центре Королева

Ко Дню города Королева фасады зданий украсят арт-объектами. В проекте «Передвиж» примут участие художники Александр Назаретский, Никита Ткачев, Станислав Зудинов и Александр Лагерев.

Мастера создадут четыре мурала в центре города, три из которых будут на тему космоса. Их назовут «Город будущего», «Инженеры космоса» и «Летательные аппараты». Четвертый посвятят подвигу героев Великой Отечественной войны — на нем будет изображен местный житель, командир артиллерийской установки Дмитрий Зудинов — родственник одного из художников.

К прошлому Дню города в Королеве также создали несколько арт-объектов авторства художника Покраса Лампаса и граффитчика Шона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье на 85% выполнило годовой план ремонта дорог. Работы продолжаются еще на 130 участках.