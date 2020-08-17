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    17 августа 2020, 17:02

    Отдых для творческих ребят. Арт-лагерь пройдет на базе Московского областного театра драмы и комедии

    Алена Собкалова

    Перед началом учебного года еще есть время отдохнуть. Московский областной театр драмы и комедии проведет арт-лагерь с 17 по 28 августа. Окунуться в мир театра смогут дети от восьми до 15 лет.
    Отдых для творческих ребят. Арт-лагерь пройдет на базе Московского областного театра драмы и комедии | Изображение 1

    В творческом лагере ребята найдут новых друзей, откроют свои таланты и узнают много интересного об истории театра.

    Школьники познакомятся с миром театра, посетят занятия по актерскому мастерству, сценическому движению, сценической речи, основам грима, подбору театрального костюма и изготовлению бутафории.

    Ребят ждут игры и соревнования между участниками других лагерей. Каждый выполнит творческое задание.

    Отдых для творческих ребят. Арт-лагерь пройдет на базе Московского областного театра драмы и комедии | Изображение 2

    Детей ждет множество подвижных игр и квестов. Также им покажут лучшие мультфильмы и кинокартины, отведут на интересные выставки.

    Заниматься с ребятами будут сотрудники, артисты Московского областного театра драмы и комедии, преподаватели театральной студии «Преображение». Занятия пройдут с соблюдением всех необходимых мер безопасности и с учетом требований Роспотребнадзора.

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