Отдых для творческих ребят. Арт-лагерь пройдет на базе Московского областного театра драмы и комедии
В творческом лагере ребята найдут новых друзей, откроют свои таланты и узнают много интересного об истории театра.
Школьники познакомятся с миром театра, посетят занятия по актерскому мастерству, сценическому движению, сценической речи, основам грима, подбору театрального костюма и изготовлению бутафории.
Ребят ждут игры и соревнования между участниками других лагерей. Каждый выполнит творческое задание.
Детей ждет множество подвижных игр и квестов. Также им покажут лучшие мультфильмы и кинокартины, отведут на интересные выставки.
Заниматься с ребятами будут сотрудники, артисты Московского областного театра драмы и комедии, преподаватели театральной студии «Преображение». Занятия пройдут с соблюдением всех необходимых мер безопасности и с учетом требований Роспотребнадзора.