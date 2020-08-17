Отдых для творческих ребят. Арт-лагерь пройдет на базе Московского областного театра драмы и комедии

Перед началом учебного года еще есть время отдохнуть. Московский областной театр драмы и комедии проведет арт-лагерь с 17 по 28 августа. Окунуться в мир театра смогут дети от восьми до 15 лет.

В творческом лагере ребята найдут новых друзей, откроют свои таланты и узнают много интересного об истории театра. Школьники познакомятся с миром театра, посетят занятия по актерскому мастерству, сценическому движению, сценической речи, основам грима, подбору театрального костюма и изготовлению бутафории. Ребят ждут игры и соревнования между участниками других лагерей. Каждый выполнит творческое задание. Детей ждет множество подвижных игр и квестов. Также им покажут лучшие мультфильмы и кинокартины, отведут на интересные выставки. Заниматься с ребятами будут сотрудники, артисты Московского областного театра драмы и комедии, преподаватели театральной студии «Преображение». Занятия пройдут с соблюдением всех необходимых мер безопасности и с учетом требований Роспотребнадзора.