Подмосковье 26 декабря 2023, 02:00 Арт-кластер «Культурный код» открылся в парке имени Олега Степанова в Серпухове Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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В Парке имени Олега Степанова в Серпухове открылся арт-кластер «Культурный код». Экспозиция познакомит местных жителей с городским округом. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Посетители парка увидят три тематических пространства. Их посвятили творчеству писателя Антона Чехова, Серпуховскому историко-художественному музею и Приокско-Террасному заповеднику.

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Так, организаторы воссоздали гостиную Чехова. Она передаст новогоднюю атмосферу конца XIX века.

«Вторая часть арт-кластера посвящена истории Серпуховского историко-художественного музея. Здесь гости смогут буквально шагнуть в прошлое и увидеть уникальные экспонаты, известные на весь мир. Искусствоведы называют Серпуховский историко-художественный музей „Малой Третьяковкой“: богатейшая в Подмосковье коллекция художественных произведений русского и западноевропейского искусства», — сообщили в министерстве.

В последней зоне посетители познакомятся с многообразием флоры и фауны Приокско-Террасного природного заповедника. Посещение бесплатное.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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