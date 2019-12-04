Арт-кафе в библиотеках и новые музеи. Что нового ждет культурную жизнь Подмосковья в 2020 году

Масштабные выставки, открытие новых музеев, обновление домов культуры по всему Подмосковью — все это ждет жителей области в следующем году. Министерство культуры региона подвело итоги 2019 и рассказал о планах на 2020 год в МВК «Новый Иерусалим».

Источник фото: телеканал «360»

Главная задача — сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в самых отдаленных точках региона. Поэтому по всему Подмосковью будут строиться новые детские школы искусств (ДШИ). Они появятся в Орехово-Зуеве, Пушкино и Химках. Капитально отремонтируют и старые ДШИ. До конца этого года в обновленном виде предстанут школы в Ступине, Озерах и Павловском Посаде.

Учреждения культуры, новые строящиеся, дают развитие инфраструктуре. Благодаря, например, строящемуся музею Зои Космодемьянской мы на сегодняшний день газифицируем две деревни, которые там находятся. у нас будет 250 домов, подключены к газу. Это важно», — рассказала Елена Харламова, министр культуры Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, нужно не только построить, но и сделать объекты популярными. Поэтому в Минкульте решили сломать стереотипы. К примеру, в строящемся музее Зои Космодемьянской помимо выставок можно будет посмотреть кино. А библиотеки области станут не просто залами с полными стеллажами книг, а настоящими арт-кафе. Там можно будет не только книгу почитать, но и отдохнуть и даже провести свидание, уверяют сотрудники областного министерства культуры.