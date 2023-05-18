Подмосковье 18 мая 2023, 15:01 Арт-фестиваль «Сирень+» пройдет в Солнечногорске в мае

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Арт-фестиваль «Сирень+» пройдет в Солнечногорске 27 и 28 мая. Гости праздника попробуют необычную сиреневую еду и увидят флайборд-шоу.

Два дня на набережной озера Сенеж будут работать фудкорты и интерактивные локации. Участники фестиваля смогут попробовать сиреневые бургеры, лимонады, сахарную вату и пирожные.

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Также продут мастер-классы, фотовыставки и с участием 150 художников и сиреневое флайборд-шоу.

Кроме того, рамках фестиваля посадят сиреневую аллею. Саженцы сирени возьмут из сада завода «Лепсе», который заложил ветеран Великой Отечественной войны Иван Федорович Стрекалов. В этом саду растет 117 сортов сирени.

«Арт-фестиваль „Сирень+“ в Солнечногорске пройдет впервые и станет своеобразным открытием пляжного сезона. В прошлом году наш пляж на озере Сенеж посетили более миллиона человек, и в этом году мы ждем не меньше гостей», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что этим летом в регионе продут сотни фестивалей. Мероприятия организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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