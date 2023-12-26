Подмосковье 26 декабря 2023, 14:29 Арт-фестиваль «Чудные елки» начался в усадьбе Кривякино Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Читать 360tv в

Новогодний арт-фестиваль «Чудные елки» открылся в Воскресенске. В этом году в парке усадьбы Кривякино представили 24 работы.

Открыла фестиваль директор культурного центра «Усадьба Кривякино», председатель оргкомитета фестиваля «Чудные елки» Оксана Сайкина. Затем началась развлекательная программа для гостей парка.

Реклама

Входную группу парка украсила выставка из 24 необычных елок. Муниципальные учреждения представили 15 поделок, еще шесть — предприятия округа и три — семьи Воскресенска. Есть как индивидуальные изделия, так и коллективные.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Выставка будет работать в парке до 14 января. Затем жюри определит лауреатов в номинациях: «Самая чудная елочка», «Самая креативная елочка» и «Самая деловая елочка». Победителей фестиваля определят на закрытии фестиваля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».