Подмосковье 15 февраля 2024, 15:04 Арсений Скворцов и София Карпенко из Старой Купавны стали вице-чемпионами мира по спортивным бальным танцам из личного архива Арсения Скворцова

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Исполнители спортивных бальных танцев Арсений Скворцов и София Карпенко из Старой Купавны вновь отличились на чемпионате мира. Они стали вице-чемпионами, уступив первую строчку хозяевам турнира — танцевальной паре из Казахстана.

В прошлом году ребята завоевали золото на мировом турнире по версии WDC AL в категории «Юниоры-2» по программе 10 танцев. В этом году до победы им не хватило совсем немного.

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«Просто в этом году были более сильные соперники, поэтому так получилось, что мы стали вторыми. Я чувствую ответственность чемпиона мира, вице-чемпиона мира, нельзя теперь уходить назад и сдаваться — только вперед», — поделилась София Карпенко.

Родители привели их в танцы, когда Арсению и Софии было шесть лет. К соревнованиям их готовят тренеры Галина Малкина и Роман Фадеев.

«Они сделали все возможное, все что умеют, они показали чемпионский танец и должны были забрать эту победу. Мы ехали на турнир, и знали куда мы едем. Знали, кто наши принципиальные соперники, и что победить их на домашнем турнире будет очень сложно», — сказала Галина Малкина.

Впереди у Арсения Скворцова и Софии Карпенко еще несколько крупных турниров. Один из них пройдет в октябре в Англии. Победа там — главная спортивная мечта для ребят.

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