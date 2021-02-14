Армия юных. В Рузском округе прошли военно-патриотические сборы «Мы вместе с вами»

В пансионате РГСУ «Бабаево» в Рузском округе прошли военно-патриотические сборы «Мы вместе с вами». Их организовал Молодежный центр Рузского округа при поддержке местной администрации.

Пятилетний Максим Чистяков впервые в жизни взял в руки автомат. Он впервые попал на юнармейские сборы — в этот раз. приехал вместе со старшим братом, который принял в них участие.

Максим занимается в секции акробатики. Со всеми упражнениями для подростков он справился и доказал, что уже готов стать юнармейцем.

«Я умею стрелять и разбирать автомат. И пистолет. Когда я вырасту, я пойду в Юнармию, а потом в пехотинцы», — рассказал он.

Сборы прошли на базе пансионата «Бабаево». Из-за непогоды удалось провести лишь часть запланированных упражнений, однако от этого программа не стала менее полезной и интересной.

Кроме традиционной стрельбы из огнестрельного оружия, юнармейцы позанимались гимнастикой и командными упражнениями. С непростыми физнагрузками и стрельбой на равных с мальчиками справились и юные представительницы прекрасного пола.

«Вот, например, какая-то стрессовая ситуация если уже знаешь, как себя вести. А я, например, собираюсь стать врачом и возможно в будущем пригодится, пойду на военную кафедру. Это очень классно и нужно. Нам очень сильно понравилось и мы занимаем призовые места и мы не считаем, что это мальчишеское дело», — отметили юнармейцы, ученицы СОШ № 2 Рузы Ангелина Карпенко и Маша Макарова.

Все наставники и инструкторы сборов — действующие либо бывшие сотрудники МЧС, ГРУ и других спецслужб. Они обучили ребят уникальным техникам и приемам — эти умения пригодятся не только в бою, но и в повседневной жизни.

«Подбор людей — они и сейчас все работают — в МЧС, здесь в Рузском районе, в Москве. Где-то кто-то еще воюет, работают по заданию правительства. Но когда необходимость — собираемся, вот такие вещи делаем. Мы ездим по школам — раз в месяц, не каждый день. Никаких денег мы не зарабатываем», — рассказал Андрей Вержбицкий.

Военно-патритические сборы «Мы вместе в вами» стали доброй традицией и фирменным знаком Рузского городского округа. Тех, кто хотел бы углубить и развить полученные на сборах знания, организаторы приглашают в летний двухнедельный палаточный лагерь.