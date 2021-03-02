Арки для трех железнодорожных путей установят в рамках реконструкции М1

Вместо старого путепровода над трассой М1 «Беларусь» сделают арки сразу для трех железнодорожных путей. Их установят в рамках большой реконструкции дороги. Это позволит обеспечить шестиполосное движение.

Источник фото: пресс-служба «Автодора»

На участке Кубинка-1 — Акулово Большой московской окружной железной дороги установили арку пролетного строения первого путепровода, а всего таких конструкций будет три. Они появятся вместо старого однопутного путепровода.

Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги. На время, когда осуществляли надвижку первой арки, движение машин по М1 с 63 по 73 километр перекрывали, сделав проезд по Можайскому шоссе.

Источник фото: пресс-служба «Автодора»

Пролетное строение возвели в ночное время. Уже в начале марта запланировали установить вторую арку, а к июню — третью.

Работы выполняют в рамках реконструкции трассы М1 с 45 по 66 километр. В результате под путепроводом смогут обеспечить уже шестиполосное движение.

Источник фото: пресс-служба «Автодора»

Работы на участке с 45 по 66 километр начались в 2019 году. Здесь их завершат к концу декабря. Затем трассу М1 реконструируют до 84 километра, а на 86-м возведут развязку.