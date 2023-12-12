Подмосковье 12 декабря 2023, 17:04 Аркадий Кардава из Лобни стал победителем первенства России по фехтованию Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Юный спортсмен Аркадий Кардава из Лобни выиграл золото первенства России по фехтованию. Он отличился в личном зачете по фехтованию на шпагах.

Соревнования проходили в спортивном комплексе «Сириус Арена» в Краснодарском крае. Участвовали юноши и девушки в возрасте до 15 лет. Состязались в нескольких дисциплинах: шпаги, рапиры и сабли. Итоги первенства России подвели в личном и командном зачетах.

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Напомним, в 2023 году в Лобне открылись две многофункциональные спортивные площадки. Их построили на территории «Академии спорта» и парка Киово. Также реконструировали стадион «Труд» в микрорайоне Красная Поляна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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