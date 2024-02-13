Подмосковье 13 февраля 2024, 15:11 Арина Колотюк из Химок выиграла Гран-при на фестивале чтецов «Открытая книга» Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Детская школа искусств имени А. Н. Верстовского в Химках провела Московский областной фестиваль-конкурс чтецов «Открытая книга». В мероприятии поучаствовали более 100 детей из разных городов Подмосковья. Победителем Гран-при стала ученица детской школы искусств имени Верстовского — Арина Колотюк.

Фестиваль провели в два этапа: участники отправляли свои видеозаписи организаторам, и победители приехали на областной финал в Химки. Жюри оценивало технику речи, артистизм, передачу эмоций и смысл произведения. Победителей отбирали в номинациях: юмористическое и сатирическое произведение, патриотическое и социальное произведение, лирическое и повествовательное произведение, актерский дуэт.

Реклама

«Фестиваль-конкурс чтецов „Открытая книга“ в детской школе искусств Верстовского — по-настоящему уникальный проект. Это единственный конкурс в номинации „художественное слово“, проводимый среди творческих школ, утвержденный Министерством культуры Московской области. За прошедшие годы в конкурсе приняло участие более 1500 участников. Это говорит о высоком уровне интереса к литературе и искусстве декламации среди жителей Подмосковья», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».