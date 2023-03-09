Подмосковье 09 марта 2023, 17:03 Архивный отдел администрации в Мытищах получил от главы округа благодарности к профессиональному празднику

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Архивариусы отметили свой профессиональный праздник. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая вручила коллективу архивного отдела администрации благодарности за работу.

Мытищинский архив включает пять отделов. Там хранятся документы, начиная с 1870 года. Среди них есть как метрические книги 19 века, так и документация мировых судей. Работники оцифровывают все бумаги. Жители могут обратиться в архив, чтобы узнать информацию о своих родственниках и об истории города.

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Есть там и специальная комната акклиматизации, где документы временно хранятся в определенных условиях: везде +19 градусов, а влажность воздуха составляет 55%.

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«У нас в хранилище созданы <…> условия (необходимые для хранения документов — прим. ред.), то есть выдерживается определенная температура, определенная влажность. Документы все обеззаражены, все акклиматизированы», — рассказала начальник архивного отдела администрации городского округа Мытищи Алла Черепкова.

На днях губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 8 Марта 98-летнюю летчицу Галину Брок-Бельцову. Сейчас участница Великой Отечественной войны живет в Щелкове. На сегодняшний день она единственная, кто остался из своего 125-го женского авиаполка — легендарных «дневных фурий».

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