Архивные документы через Госуслуги Подмосковья запросили 80% заявителей

«Сделать архивные услуги доступнее помогает цифровизация, перевод самого процесса в электронный вид. Портал в этом плане очень сильно облегчает жизнь. Сидя дома, в любое удобное время вы можете подать заявление, никуда не торопясь, через свой личный кабинет», — рассказала она.

А значит, информация пользователей защищена, никто ее больше не видит. Кроме того, на портале отображаются все этапы рассмотрения. Жители Московской области получают соответствующие сообщения: архив принял заявление к рассмотрению, передал его конкретному исполнителю, подготовил справку.

В архив через портал обращаются 80% заявителей.

Подавляющая часть заявлений сегодня рассматривается максимум за 10 рабочих дней. И это при том, что по нормативным документам сотрудники имеют право выделять на эту работу до 22 рабочих дней.

Многие жители Подмосковья запрашивают информацию об объектах недвижимости. Им нужна копия постановления на выделение земельного участка, копия договора приватизации квартиры или заявления об отказе в участии в приватизации. Помимо этого россияне нуждаются в подтверждении родства для составления генеалогии, сведениях о рождении, бракосочетании, захоронении. Это может быть также информация о переименовании улицы, награждениях, об изменении нумерации домов.