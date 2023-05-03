Подмосковье 03 мая 2023, 14:22 Архивисты из Наро-Фоминска подготовили виртуальную выставку ко Дню Победы Фото: Архив Наро-Фоминского городского округа

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В преддверии Дня Победы сотрудники архива в Наро-Фоминске создали фотодокументальную онлайн-выставку «И тыл был фронтом». Об этом сообщили в мингосуправления Московской области.

«На ней можно увидеть то, как люди начинали свою жизнь заново, восстанавливали свою родную разрушенную землю, обустраивали свой быт в военное время», — рассказала директор архива Ольга Звонова.

Виртуальная выставка содержит архивные материалы. На них отразилась жизнь Наро-Фоминского и Верейского райсоветов, сельских советов после освобождения территорий от немецко-фашистких захватчиков.

На снимках есть женщины, которые выполняли тяжелую физическую работу, и люди, которые восстанавали земли после упадка. Посетить онлайн-выставку можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акция «Лес Победы» пройдет 13 мая.

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