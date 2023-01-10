Подмосковье 10 января 2023, 11:52 Архив Подмосковья сохранил документы известных советских педагогов

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Наступивший 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. Его миссия — признать особый статус работников образования и повысить престиж профессии учителя. Архив Подмосковья рассказал об известных педагогах, информация о которых хранится в документах.

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Личные документы многих талантливых учителей хранятся в подмосковном архиве. В них — история зарождения советской педагогики на территории региона и данные о борьбе с безграмотностью. Так, в нем хранятся труды Ивана Арямова и его дневники, в которых описано воспитание детей в Российской империи.

Архив также хранит документы известного советского педагога Михаила Залесского, который работал в школе памяти Владимира Ильича Ленина в Горках Ленинских. Он прошел путь от учителя русского языка до директора, а затем стал преподавать в Московском областном педагогическом институте им. Надежды Константиновны Крупской.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии пристройки в школе №5 в Ногиснке в 2024 году. В ней смогут учиться 550 детей.