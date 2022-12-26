Подмосковье 26 декабря 2022, 12:08 Архив Подмосковья показал документ об установке мемориальной доски на здании церкви в Наро-Фоминске

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В честь 35-й годовщины освобождения Наро-Фоминска от фашистов в 1976 году на здании Николаевской церкви, где в то время размещался военно-исторический музей, была установлена мемориальная доска. Документы об этом решении опубликовал архив Подмосковья.

Мемориальная доска была посвящена 50-летию первой Пролетарской гвардейской Московско-Минской дивизии, которая защищала Наро-Фоминск в годы Великой Отечественной войны. В честь события в городе прошел митинг, о котором писала районная газета «Знамя Ильича».

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Музей располагался в здании церкви до 1991 года, после чего его вернули верующим, а учреждение переместили в другое помещение. Мемориальная доска с аналогичным содержанием сейчас находится у подножия памятника «Танк-Т-34» у церкви на площади Победы.

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