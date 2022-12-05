Подмосковье 05 декабря 2022, 13:51 Архив Подмосковья представил документы с воспоминаниями участников битвы под Москвой

Читать 360tv в

Контрнаступление советских войск под Москвой началось 5 декабря 1941 года. Это дата важна не только для Подмосковья, но и для истории всей страны. Документы с воспониманиями об этих событиях хранятся в архиве Подмосковья.

Реклама

Поражение немецких войск под Москвой стало их первой крупной неудачей за историю войны. Успех операции вдохновил советских солдат на новые подвиги, поднял авторитет страны и подорвал моральный дух немецкий солдат.

Центральный архив Подмосковья хранит свидетельства, которые рассказывают о подвигах участников битвы, совершенных на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».