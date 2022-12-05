05 декабря 2022, 13:51
Архив Подмосковья представил документы с воспоминаниями участников битвы под Москвой
Контрнаступление советских войск под Москвой началось 5 декабря 1941 года. Это дата важна не только для Подмосковья, но и для истории всей страны. Документы с воспониманиями об этих событиях хранятся в архиве Подмосковья.
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Поражение немецких войск под Москвой стало их первой крупной неудачей за историю войны. Успех операции вдохновил советских солдат на новые подвиги, поднял авторитет страны и подорвал моральный дух немецкий солдат.
Центральный архив Подмосковья хранит свидетельства, которые рассказывают о подвигах участников битвы, совершенных на территории региона.
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Вторая мировая война
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