Архитектурные издания высоко оценили благоустройство общественных территорий Подмосковья

В Московской области благоустраивают парки, общественные пространства и набережные. Проекты всегда высоко оценивают специалисты из России и из-за рубежа. Новые обновления отметили ведущий архитектурный ресурс «Проект Россия» и множество иностранных изданий. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Подмосковья.

Ведущий архитектурный ресурс «Проект Россия» отметил благоустройство общественной территории в Зарайске, обновленные набережные Шмидта в Щелкове и Леонежского озера в Звездном Городке. Высокую оценку получили проекты площади Ленина в Серпухове, пространства у Тихомовского пруда в Видном и реки Чернавка в Раменском. Похвалу от российских изданий получила преобразившаяся Павшинская пойма в Красногорске.

Три года подряд подмосковные проекты высоко оценивают иностранные специалисты в архитектуре. В их числе — крупнейшее в мире сообщество онлайн-архитекторов Architizer, китайский влиятельный онлайн-журнал Gooood, самая популярная профессиональная платформа онлайн-медиа в Азии Mooool, крупнейшее в мире цифровое издание об архитектуре ArchDaily.

Интересным назвали проект сквера около Коломенского кремля. Он отличается тем, что кирпичная кладка постепенно переходит в газон, а высокие деревья создают тень, под которой жители и гости города могут спрятаться от солнца.

Высоко оценили и благоустройство Советской площади в Верее. Там отремонтировали старинные тротуары и создали новые пешеходные дорожки. Территорию озеленили. На площади собраны все главные достопримечательности исторического центра города — здания администрации, исторический музей и базар. На проезжей части организовали экопарковку.

Отметили специалисты и набережную озера Сенеж в Солнечногорске. Она стала местом притяжения не только для местных жителей, но и для туристов. Там проложили велосипедный и пешеходный маршруты, обустроили рыбацкую пристань и песчаный пляж со спортивной площадкой.