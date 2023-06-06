Подмосковье 06 июня 2023, 12:09 Архитектурная подсветка появится на фасаде дома №8 по улице Ленина в Лобне

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Фасад особняка на улице Ленина в Лобне будет подсвечиваться в темное время суток. Об этом сообщил глава городского округа Игорь Демешко.

Декоративную подсветку установят с учетом конструктивных характеристик здания. Такой свет выгодно подчеркнет архитектурные элементы и стиль дома, будет украшать его в вечернее время суток.

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При оформлении фасада сделают акцент на отдельных деталях — оконных проемах, балконах и карнизе. Для этого будет использовано оборудование с теплым светом, наиболее подходящим для подсветки кирпичного здания.

На следующий год в Лобне подсветят дома № 4 и 16 по улице Ленина, а на 2025-й запланировано украсить таким же образом здания № 19 (корпуса 1 и 2) и 23. Центральная городская улица станет более привлекательной и комфортной для прогулок в темное время суток.

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