Подмосковье 24 марта 2023, 17:20 Архитекторов Подмосковья пригласили на конкурс проектов о тенденциях применения стекла в строительстве

Читать 360tv в

Открыт прием заявок на IX российский смотр-конкурс с международным участием «Стекло в архитектуре — 2023». К участию приглашают архитекторов, проектировщиков, реставраторов, дизайнеров, художников, студентов, а также студии, мастерские и дизайн-бюро.

Конкурс пройдет с 4 по 6 июля 2023 года в Центральном доме архитектора. Организаторами мероприятия выступят Союз московских архитекторов и Союз архитекторов России.

Реклама

Деловая, выставочная и конкурсная программы форума направлены на выявление новых тенденций применения стекла в архитектурно-строительной практике. Подать заявку на участие можно до 24 апреля по ссылке.

Реклама

Конкурс пройдет по двум направлениям: постройки и проекты. Это могут быть объекты нового строительства, объекты в исторической застройке, реконструированные или реставрированные здания, малые объекты, печать на стекле на фасадах и в интерьере, а также интерьеры и элементы зданий.

С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

Снятие головной боли с застройщиков — главная задача Центра содействия строительству Подмосковья. Ранее об этом заявил губернатор Андрей Воробьев на встрече с представителями бизнеса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».