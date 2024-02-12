Подмосковье 12 февраля 2024, 16:07 Архитекторов Подмосковья пригласили на фестиваль «Перспектива» Unsplash

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Всероссийский фестиваль молодых архитекторов «Перспектива» пройдет в Москве с 10 по 13 апреля. Тема этого года — «Рывок». К участию приглашают дипломированных молодых архитекторов до 35 лет и студентов архитектурных вузов.

На фестивале проведут архитектурные конкурсы, серию образовательных воркшопов, практикумов, мастер-классов и других познавательных мероприятий. В форуме примут участие представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также молодые архитекторы из 20 городов и регионов России.

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Прием конкурсных работ и материалов продлится до 18 марта. С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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